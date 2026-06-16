STF condena Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão por coação; siga ao vivo

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi condenado por unanimidade pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo do julgamento da tentativa de golpe que envolvia o pai dele, Jair Bolsonaro

pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo do julgamento da tentativa de golpe que envolvia o pai dele, Jair Bolsonaro O colegiado estipulou pena de quatro anos e dois meses de prisão , que serão cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto

, que serão cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto Eduardo Bolsonaro também teve a inelegibilidade declarada por oito anos e perdeu cargo público como escrivão na Polícia Federal

e perdeu cargo público como escrivão na Polícia Federal Segundo a PGR, Eduardo teria articulado com o governo de Donald Trump nos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras

nos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras A defesa de Eduardo foi exercida pela Defensoria Pública da União (DPU), que pediu o adiamento do julgamento e a anulação do processo por suposta falta de imparcialidade do relator Alexandre de Moraes

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O histórico da ação

O inquérito foi instaurado formalmente em maio de 2025, após representação criminal enviada pela PGR. A Procuradoria atribui a Eduardo Bolsonaro uma campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas. Em ofício enviado ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que o político devia ser investigado por tentar obstruir a ação penal do golpe, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou condenado e cumpre pena em prisão domiciliar.

O caso progrediu para denúncia e, em novembro do ano passado, a Primeira Turma do STF aceitou a acusação de forma unânime, tornando o então parlamentar réu.

O procurador-geral afirmou que, em uma análise preliminar, a conduta de Eduardo Bolsonaro pode ser enquadrada em três crimes – coação no curso do processo, embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de direito.

O documento menciona a atuação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos para impor sanções a ministros do STF, delegados da PF e procuradores que atuam em processos e inquéritos contra o ex-presidente e seus aliados, como a cassação de vistos de entrada nos Estados Unidos e o bloqueio de bens e contas em território norte-americano.

Como funciona o julgamento

O julgamento inicia com a leitura do relatório de Alexandre de Moraes sobre o caso.

Depois, o subprocurador-geral da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira representará a PGR. Então o defensor público federal Esdras dos Santos Carvalho falará pela defesa. Ambos têm prazo de uma hora para sustentação oral, conforme a Lei 8.038/1990.

A Primeira Turma inicia a fase de votação quando as manifestações da acusação e defesa terminarem. Alexandre de Moraes é o primeiro a votar. Em sequência, votam o ministro Cristiano Zanin, a ministra Cármen Lúcia e o presidente do STF, o ministro Flávio Dino.