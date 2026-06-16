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STF condena Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão por coação; siga ao vivo

Segundo a PGR, deputado federal cassado teria articulado com o governo de Donald Trump nos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras

Zero Hora

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