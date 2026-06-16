Política

Decisão do STF
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Eduardo Bolsonaro é condenado a quatro anos e dois meses de prisão por coação em processo da tentativa de golpe

Início do cumprimento da pena será em regime semiaberto. Deputado cassado ficará inelegível por oito anos e teve declarada perda do cargo como escrivão na Polícia Federal

Zero Hora

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Agência Brasil

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