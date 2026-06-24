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Defesa de Bolsonaro pede prorrogação de prisão domiciliar

A domiciliar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em março, pelo prazo de 90 dias, devido às condições de saúde de Bolsonaro

Zero Hora

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