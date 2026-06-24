Defesa de Bolsonaro pede prorrogação de prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação da prisão domiciliar do político — que cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. O prazo se encerraria nesta quinta-feira (25).

A domiciliar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em março, pelo prazo de 90 dias, devido às condições de saúde de Bolsonaro. O político enfrentava um quadro de broncopneumonia e foi internado em um hospital de Brasília.

"Conforme temos sustentado, as condições de saúde do Presidente, que suportaram o deferimento do pedido anterior, têm características permanentes, não tendo se modificado no trimestre em que permaneceu em custódia domiciliar", apontou a defesa no pedido. As informações são do g1.

Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar com medidas como o uso tornozeleira eletrônica, monitoramento presencial da área, proibição de celulares, redes sociais e gravação de vídeos ou áudios, e mais.