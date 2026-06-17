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Defesa de Bolsonaro admite que ex-presidente tinha arma em casa, mas nega irregularidade de posse 

Advogados sustentaram que a equipe de segurança deixou o artefato "inoperante", mas que o político não tinha conhecimento disso

Zero Hora

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