Decisão que proíbe aposentadoria compulsória como punição é mantida pela Primeira Turma do STF

Ministro Flávio Dino afirma que não há novo argumento por parte da PGR. Victor Piemonte / STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por unanimidade, o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) que contestava pontos da decisão que declarou o fim da aposentadoria compulsória como punição máxima a magistrados. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (30).

O ministro Flávio Dino disse que "há uma tentativa de rediscutir o mérito" do processo.

"Não há um argumento novo trazido pela Procuradoria-Geral da República", afirmou na decisão.

Em maio, o colegiado decidiu manter a decisão de Dino que determinou que a aposentadoria compulsória como punição disciplinar a juízes não pode mais ser aplicada porque é incompatível com as alterações feitas na Emenda Constitucional (EC) 103/2019, que resultou na reforma da Previdência.

A PGR questionou o ponto da decisão que atribuiu à Advocacia-Geral da União (AGU) a função de ajuizar a ação de perda de cargo de magistrados, e outro que determina que essas ações devem ser julgadas pelo Supremo.

O órgão também sustentou que a reforma da Previdência, apesar de suprimir o trecho da Constituição que tratava da aposentadoria compulsória, não proibiu sua aplicação.

"Subsiste, ainda, contradição: o acórdão reconhece que a EC 103/2019 'não tenha expressamente proibido a aposentadoria-punição', mas, a seguir, conclui pela sua revogação", destacou.

Em seu voto, Dino negou que o julgamento no STF seja prejudicial: