Política

Supremo

Decisão que proíbe aposentadoria compulsória como punição é mantida pela Primeira Turma do STF

O julgamento, realizado nesta terça-feira (30), negou o recurso da Procuradoria-Geral da República que contestava pontos da decisão da Corte 

Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz

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