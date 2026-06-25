Daniel Vorcaro chega à Papudinha após ordem de Mendonça 

Vorcaro já passou por seis prisões diferentes. Secretaria da Administração Penitenciária de SP / Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido, na noite desta quinta-feira (25), ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O espaço, conhecido como "Papudinha", fica localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

A transferência do empresário foi determinada pelo ministro André Mendonça, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF) que solicitou a transferência do banqueiro após as duas tentativas de Vorcaro de delação premiada serem negadas.

O ministro ainda negou pedido de prisão domiciliar que havia sido apresentado pela defesa de Vorcaro.

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A unidade da Papudinha tem oito celas no formato de alojamentos coletivos. O núcleo de custódia conta com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa.

Os presos na Papudinha podem receber itens de higiene, limpeza, enxoval e roupas definidos pela administração penitenciária, de forma igual para todos.

Vorcaro já passou por seis prisões

Desde que foi preso pela primeira vez, em novembro de 2025, Vorcaro já passou por outros seis locais. Inicialmente, o banqueiro foi detido na Superintendência da PF em São Paulo, sendo transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, em Guarulhos (SP), e solto dias depois.

Ao ser novamente preso, em março deste ano, o empresário ficou detido no CDP 2, na Penitenciária 2 de Potim (SP), na Penitenciária Federal de Brasília, em uma cela especial da PF no DF e, por último, em uma cela comum.

Proposta de delação negada

No último dia 11, a PF rejeitou a segunda versão da proposta de delação de Vorcaro. A polícia avaliou que a proposta não apresentava novidades em relação ao que já foi apresentado por Vorcaro anteriormente e também não se diferenciava do conteúdo revelado nas investigações sobre o Banco Master.

Em 20 de maio, a PF já havia rejeitado a primeira versão da delação. Na época, o argumento também foi de que o material apresentado pela defesa acrescentava pouco em relação ao que já foi levantado pela Polícia Federal. Os investigadores afirmaram que a impressão era de que Vorcaro agia para proteger pessoas próximas.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.