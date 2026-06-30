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Com voto de Cármen Lúcia, STF forma maioria por liberação mais restrita de penduricalhos

Ministra acompanhou voto de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Edson Fachin

Zero Hora

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