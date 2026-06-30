Com voto de Cármen Lúcia, STF forma maioria por liberação mais restrita de penduricalhos

Cármen Lúcia acompanhou os relatores Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Reprodução / STF

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nessa terça-feira (30) pela liberação mais restrita dos "penduricalhos", pagamentos somados ao salário-base de magistrados e servidores públicos e formou maioria no STF. Com o voto da ministra, o placar do julgamento fica em 6 a 4.

Todos os ministros votaram pela liberação dos pagamentos, mas se dividiram em dois grupos distintos, com diferentes formas de lidar com o tema.

Cármen Lúcia acompanhou os relatores Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, assim como o presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, que votaram a favor da liberação dos pagamentos de forma menos abrangente.

No outro grupo, os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques sugeriram uma liberação mais ampla, que foi superada.

Grupos separados

O julgamento em relação aos "penduricalhos" começou na última sexta-feira (26), quando Moraes, Dino, Gilmar Mendes e Zanin votaram e propuseram a liberação de pagamento de recursos que tenham sido adquiridos até março de 2026 e validados pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do MP.

Já o outro grupo, liderado pelo ministro Luiz Fux, propôs que os pagamentos de verbas reconhecidas e validadas deveria ser pago integralmente, para evitar o aumento dos recursos da Administração Pública de forma irregular e ultrapassar o limite de 35%, estabelecido em julgamento em março.

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O que são e como funcionam os penduricalhos

O termo "penduricalho" é usado para se referir a verbas indenizatórias, gratificações e auxílios que são somados ao salário-base de servidores públicos e magistrados.

Esses valores, em tese, servem para compensar gastos relacionados ao exercício da função ou ressarcir direitos não usufruídos, como a conversão de férias em dinheiro.

Em março, o STF decidiu limitar o pagamento destes benefícios a membros do Judiciário e Ministério Público em todo o país.

Conforme a decisão, indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos ministros do STF, que tem o teto como referência. A limitação é equivalente a R$ 16,2 mil.

Com decisão oficializada nesta terça-feira (30), o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o acúmulo de benefícios pagos a magistrados e membros do Ministério Público, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada VPNI e a Parcela de Valorização por Tempo de Atividade (PVTAC), desde que o mesmo período de trabalho não seja usado para calcular ambos.

Também foi liberado o pagamento conjunto de gratificações por acúmulo de funções e excesso de distribuição de processos, respeitado o limite de 35%.

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A Corte manteve a proibição dos auxílios-alimentação, pré-escolar e creche, mas autorizou a conversão em dinheiro de férias, licenças-prêmio e plantões acumulados, limitada a 30 dias por ano. O adicional de 5% a cada cinco anos de atividade jurídica (PVTAC) será concedido automaticamente a quem já tinha direito ao benefício.

O STF ainda preservou pagamentos já existentes em comarcas de difícil provimento, suspendeu novas concessões até regulamentação nacional e manteve o auxílio-saúde fora do limite de 35%, desde que pago por reembolso de despesas comprovadas.