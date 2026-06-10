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CCJ do Senado aprova PEC que prevê aposentadoria integral para profissionais de saúde e endemias

Aposentadoria de agentes de saúde seria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição ao setor

Zero Hora

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