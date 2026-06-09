Política

Mudança na Constituição
Notícia

CCJ da Câmara vota nesta terça-feira redução da maioridade penal de 18 para 16 anos

Comissão analisa apenas a admissibilidade constitucional da matéria, ou seja, se o texto cumpre os requisitos formais e jurídicos para tramitar

Rodrigo Celente

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