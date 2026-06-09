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18 para 16 anos
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CCJ da Câmara adia debate sobre a redução da maioridade penal; nova reunião está marcada para esta quarta-feira

Relator já deu parecer favorável à admissibilidade do texto

Rodrigo Celente

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Caroline Garske

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