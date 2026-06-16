Caso Master: STF mantém prisão de pai de Vorcaro

Henrique Vorcaro é pai do proprietário do Banco Master e foi preso pela PF. Linkedin / Reprodução

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A decisão do Supremo também manteve a prisão de Felipe Vorcaro, primo do banqueiro.

O placar foi de três a um, com divergência de Gilmar Mendes — o ministro defendeu que o empresário fosse para a prisão domiciliar.

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O relator, André Mendonça, votou para manter sua decisão. Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam Mendonça. As informações são da Veja.

Ele também teria se beneficiado de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento.

Quem é Henrique Vorcaro

No Linkedin, Henrique aparece como presidente do Grupo Multipar, empresa do ramo imobiliário com base em Minas Gerais fundada há 35 anos.

Conforme o site do grupo na internet, a empresa teria participado de empreendimentos em Belo Horizonte e também investia em setores como educação, tecnologia, turismo, alimentação, mineração e hotelaria.







