Casa do pai de Daniel Vorcaro é assaltada em Minas Gerais; prejuízo é estimado em R$ 5 milhões

A casa do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi assaltada. A residência fica em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Relógios, joias e cartões de crédito foram levados. O prejuízo é estimado em mais de R$ 5 milhões. As informações são do g1.
De acordo com o delegado Felipe Freitas, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), um suspeito foi preso. Conforme a investigação, o homem seria especialista em assaltos a condomínios de luxo.
Preso em maio
Henrique Vorcaro, foi preso em 14 de maio durante uma operação da Polícia Federal.
De acordo com a investigação da PF, ele é suspeito de integrar o grupo chamado "A Turma", usado para vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas, incluindo o jornalista Lauro Jardim.
Ele também teria se beneficiado de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento.
Quem é Henrique Vorcaro
No Linkedin, Henrique aparece como presidente do Grupo Multipar, empresa do ramo imobiliário com base em Minas Gerais fundada há 35 anos.
Conforme o site do grupo na internet, a empresa teria participado de empreendimentos em Belo Horizonte e também investia em setores como educação, tecnologia, turismo, alimentação, mineração e hotelaria.