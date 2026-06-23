Casa do pai de Daniel Vorcaro é assaltada em Minas Gerais; prejuízo é estimado em R$ 5 milhões

Henrique Vorcaro é pai do proprietário do Banco Master. Linkedin / Reprodução

A casa do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi assaltada. A residência fica em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Relógios, joias e cartões de crédito foram levados. O prejuízo é estimado em mais de R$ 5 milhões. As informações são do g1.

De acordo com o delegado Felipe Freitas, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), um suspeito foi preso. Conforme a investigação, o homem seria especialista em assaltos a condomínios de luxo.

Preso em maio

Henrique Vorcaro, foi preso em 14 de maio durante uma operação da Polícia Federal.

De acordo com a investigação da PF, ele é suspeito de integrar o grupo chamado "A Turma", usado para vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas, incluindo o jornalista Lauro Jardim.

Ele também teria se beneficiado de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento.

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Quem é Henrique Vorcaro

No Linkedin, Henrique aparece como presidente do Grupo Multipar, empresa do ramo imobiliário com base em Minas Gerais fundada há 35 anos.