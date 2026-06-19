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BRB e PicPay são alvo de operação contra descontos irregulares em folha de servidores do DF

São cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, e Curitiba, além do bloqueio de quase R$ 90 milhões

Zero Hora

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