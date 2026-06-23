Política

Fala de 5 minutos

Em depoimento, Bolsonaro disse que identificou "problema" na arma apreendida, afirma defesa

Pistola estava no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cedido para atuar na segurança do ex-presidente

Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS