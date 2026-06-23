Em depoimento, Bolsonaro disse que identificou "problema" na arma apreendida, afirma defesa

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal nesta terça-feira (23) sobre a arma de fogo apreendida em uma blitz de trânsito em Brasília.

Ao g1, o advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, afirmou que Bolsonaro falou por cinco minutos e reforçou que havia pedido ajuda a um militar da segurança presidencial para consertar a pistola que não estava funcionando.

A arma foi apreendida na última segunda-feira (15) no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cedido para atuar na segurança do ex-presidente. Ele disse à Polícia Civil que a arma estava sendo transportada porque precisava de reparos.

Moraes, que é relator da execução penal de Bolsonaro, pediu esclarecimentos à defesa e questionou a necessidade de reparos na pistola "às vésperas do encerramento" da prisão domiciliar humanitária, cujo prazo termina nesta quinta-feira (25).

Os advogados de Bolsonaro confirmaram que o equipamento pertencia ao ex-presidente. Segundo a defesa, o registro da arma está regular no Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército (Sigma).