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Assessores da Câmara de Vereadores de Lajeado são flagrados trabalhando como corretores de imóveis durante expediente

Reportagem da RBS TV visitou gabinetes dos vereadores Éder Spohr (MDB) e Fabiano Bergmann (PP) em diferentes dias e os encontrou fechados ou vazios

Giovani Grizotti

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