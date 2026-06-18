Após operação da PF, Jaques Wagner diz que conversou com Lula e vai seguir como líder do governo no Senado

Senador Jaques Wagner é o líder do governo Lula no Senado. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou, nesta quinta-feira (18), que não foi denunciado e que acompanha com tranquilidade os desdobramentos da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga irregularidades no Banco Master. Ele afirmou, ainda que deve seguir como líder do governo no Senado Federal.

Wagner diz que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria prestado solidariedade e, ainda, confirmado a permanência do senador no cargo de líder do governo.

— Eu continuo na liderança até que o presidente Lula peça que eu me retire. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer é um direito dele. O cargo de líder do governo é do presidente da República, mas eu falei com ele hoje e ele sequer tocou nesse tema — disse em entrevista à BandNews.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar reforçou que acredita que Lula não alterará seu cargo:

— É muito difícil que ele (Lula) mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim.

Jaques Wagner ainda disse que mantém a candidatura ao Senado nas eleições de outubro.

"Não é réu", diz assessoria

A assessoria de Wagner divulgou uma nota em que diz que o parlamentar "acompanha com tranquilidade" o andamento das investigações e "mantém a confiança na condução delas". O texto foi publicado nesta quinta-feira (18).



"O senador Jaques Wagner (PT-BA) esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém a confiança na condução delas", diz a nota.



O texto prossegue: "Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira".



A assessoria acrescenta: "Sobre os valores em espécie apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jaques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá".

A operação

A Polícia Federal (PF) cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira (18). Nesta etapa, é apurada a participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master.

Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula na Casa, e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A investigação apura fraudes envolvendo o Master e o PT da Bahia, os vínculos de Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.

Lima é dono do Banco Pleno, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) em fevereiro. Ele chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado.

De acordo com a PF, as ações são realizadas no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além das buscas, também são cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoramento eletrônico.

Durante as buscas, em endereço em Brasília ligado a Wagner, a PF apreendeu US$ 49 mil, o equivalente a R$ 250 mil, em espécie.

Vantagens indevidas

A decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça aponta que Jaques Wagner teria recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso.

"A Polícia Federal sustenta que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado", diz trecho da decisão.

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Quem é Jaques Wagner

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é senador pela Bahia. Ele já comandou o Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a das Relações Institucionais.

Em 2006, foi eleito governador da Bahia, ocupando o cargo por dois mandatos.

Compliance Zero

A operação investiga o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional já registrada no Brasil, causadora de potencial prejuízo de dezenas de bilhões de dólares. A Compliance Zero revelou teia de relações cujo principal alvo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com políticos, criminosos e servidores públicos de alto escalão.