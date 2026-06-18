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Após operação da PF, Jaques Wagner diz que conversou com Lula e vai seguir como líder do governo no Senado

Assessoria afirmou que o parlamentar "acompanha com tranquilidade" o andamento das investigações e "mantém a confiança na condução delas" 

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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