Ameaçado de tarifaço pelos EUA, entenda como o Brasil fiscaliza o trabalho forçado e veja as ações do governo

Alojamento precário, falta de água potável, saneamento ou alimentação básica são itens classificados como trabalho forçado ou análogo à escravidão. MPT-RS / Divulgação

Os Estados Unidos apresentaram uma proposta de aplicar uma tarifa aduaneira extra de 12,5% sobre produtos do Brasil e de outros 59 países. O argumento do governo de Donald Trumo é a existência de lacunas e falhas no combate ao trabalho forçado e análogo à escravidão nessas nações.

O governo brasileiro tenta conter o desgaste internacional destacando que o país possui um arcabouço fiscalizatório rígido e que endureceu as regras recentemente.

Como o governo brasileiro combate o trabalho forçado/ análogo à escravidão

1. Alinhamento Global: o Decreto nº 12.857/2026

Editado no início de 2026, o decreto presidencial promulgou o Protocolo de 2014 à Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Trabalho Forçado.

O que mudou: o Brasil inseriu formalmente em seu ordenamento jurídico regras internacionais mais duras para a prevenção de crimes, proteção de vítimas e punição penal e administrativa de empresas infratoras.

O texto foca no combate a fraudes no recrutamento de trabalhadores e na proteção especial a imigrantes e mulheres.

2. Fiscalização Armada: o Grupo Móvel e a Inspeção do Trabalho

A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) atua por meio da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE).

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Auditores-fiscais do trabalho cruzam dados de inteligência para mapear setores de risco (como cadeias agrícolas, extrativismo e confecções urbanas).

3. Operações de Resgate: ações em campo, frequentemente coordenadas com a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho (MPT), para interrupção imediata da exploração, libertação dos trabalhadores e aplicação de multas severas.

4. Rigor Técnico: o manual de combate ao trabalho análogo à escravidão

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A fiscalização brasileira não pune apenas o cerceamento de liberdade, mas avalia quatro elementos fundamentais:

Trabalho forçado: sob ameaça de punição ou coerção.

Servidão por dívida: quando o trabalhador é preso a "gastos" fictícios de transporte, ferramentas e alimentação.

Jornada exaustiva: que esgota o trabalhador além dos limites físicos e legais, ameaçando sua vida.

Condições degradantes: alojamento precário, falta de água potável, saneamento ou alimentação básica.

5. Consequência Econômica: a "Lista Suja"

O governo mantém e atualiza periodicamente o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.