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Ameaçado de tarifaço pelos EUA, entenda como o Brasil fiscaliza o trabalho forçado e veja as ações do governo

Washington propõe imposto extra alegando falhas no controle brasileiro; Ministério do Trabalho rebate com pilares que incluem o novo decreto da OIT e o rigor da "Lista Suja"

Rodrigo Celente

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