Alvo da PF, Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado após reunião com Lula: "Prioridade absoluta é provar minha inocência"

Jaques Wagner é senador pela Bahia. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jaques Wagner (PT) deixou a liderança do governo no Senado Federal nesta quarta-feira (24). Movimento acontece depois de o parlamentar ser alvo da Polícia Federal (PF) em operação sobre o Banco Master em 18 de junho. A informação é o jornal O Globo.

O encontro de Lula com Wagner, também nesta quarta, durou cerca de duas horas. Esse foi o primeiro encontro presencial entre os políticos após a operação na semana passada.

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Nas redes sociais, Jaques afirmou que a saída foi decidida "em comum acordo" com Lula (veja abaixo).

"Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado", escreveu.

A operação

A Polícia Federal (PF) cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero na quinta-feira (18). Nesta etapa, é apurada a participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master.

Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula na Casa, e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A investigação apura fraudes envolvendo o Master, os vínculos de Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.

Lima é dono do Banco Pleno, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) em fevereiro. Ele chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado.

De acordo com a PF, as ações são realizadas no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além das buscas, também são cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoramento eletrônico.

Durante as buscas, em endereço em Brasília ligado a Wagner, a PF apreendeu US$ 49 mil, o equivalente a R$ 250 mil, em espécie.

Vantagens indevidas

A decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça aponta que Jaques Wagner teria recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso.

"A Polícia Federal sustenta que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado", diz trecho da decisão.

Quem é Jaques Wagner

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é senador pela Bahia. Ele já comandou o Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a das Relações Institucionais.

Em 2006, foi eleito governador da Bahia, ocupando o cargo por dois mandatos.

Compliance Zero

A operação investiga o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional já registrada no Brasil, causadora de potencial prejuízo de dezenas de bilhões de dólares. A Compliance Zero revelou teia de relações cujo principal alvo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com políticos, criminosos e servidores públicos de alto escalão.