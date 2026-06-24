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Caso Master
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Alvo da PF, Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado após reunião com Lula: "Prioridade absoluta é provar minha inocência"

Investigação da Polícia Federal apura  vínculo de Daniel Vorcaro, dono do Master, com o parlamentar

Zero Hora

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