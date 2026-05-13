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"Um filho procurando patrocínio privado": Flávio Bolsonaro admite ter pedido dinheiro a Vorcaro, mas nega irregularidades

Custeio das despesas do filme "Dark Horse", que conta a história de Jair Bolsonaro, tinha inclusive contrato, segundo o próprio senador

Zero Hora

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