"Um filho procurando patrocínio privado": Flávio Bolsonaro admite ter pedido dinheiro a Vorcaro, mas nega irregularidades

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro trocaram mensagens sobre patrocínio de longa-metragem. Saulo Cruz / Banco Master / Agência Senado / Divulgação

Depois de ter áudio e mensagens em que pede dinheiro para o banqueiro Daniel Vorcaro vazadas, o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta quarta-feira (13) uma nota em que admite que solicitou o patrocínio. No entanto, negou haver qualquer irregularidade.

"Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Por isso, reitero, CPI do MASTER JÁ."

Em um vídeo publicado no Instagram, Flávio afirma que existia um contrato com Vorcaro:

— Com o passar do tempo ele simplesmente parou de honrar as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato. Em função disso, inclusive procuramos outros investidores para concluir esse filme.

Segundo as informações divulgadas pelo Intercept, entre fevereiro e maio de 2025, Vorcaro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção do filme Dark Horse.

Áudio e mensagens divulgadas

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas do filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

A informação foi divulgada pelo veículo de notícias Intercept Brasil, nesta quarta-feira (13), em reportagem que conta com áudios e trechos de conversas, e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

— Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado — diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado.

Ouça o áudio:

De acordo com o Estadão, os diálogos são autênticos e fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, que foi apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

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Nas mensagens, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.