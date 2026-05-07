Trump melhor rindo, tentativa de interferir nas eleições e amor à primeira vista: o que Lula falou após reunião na Casa Branca

Após reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (7), o brasileiro concedeu uma entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington.

Na ocasião, o petista relatou sobre quais assuntos tratou com o norte-americano, citou novamente uma "boa química" com ele e demonstrou otimismo quanto à relação diplomática entre os dois países.

Uma das primeiras declarações de Lula foi que o presidente dos EUA fica melhor sorrindo:

— Eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. Eu acho que o Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo, qualquer assunto.

Copa do Mundo

Segundo Lula, os dois até brincaram sobre a Copa do Mundo que será realizada neste ano. Os EUA é um dos países sede:

— Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa. E eu falei: "você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros. Por favor, não faça isso porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo". E ele riu, porque agora ele vai rir sempre.

Eleições brasileiras

Questionado sobre opiniões políticas divergentes e até antigos insultos trocados entre ele e Trump, Lula enfatizou:

— Olha, se ele tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu, porque eu ganhei as eleições. Eu acho que não é uma boa política um presidente de outro país ficar interferindo nas eleições de outro país. É o princípio básico para que a gente não permita a ocupação cultural, política e a soberania de um outro país. Eu penso que a nossa relação com o Trump é uma relação sincera.

"Amor à primeira vista"

Apesar das rusgas do passado, Lula disse que a boa química continua:

— Sabe aquela história, amor à primeira vista? É o negócio da química. É isso que aconteceu. E eu espero que continue assim.

Crime organizado

Outro assunto do encontro foi o combate ao crime organizado. No entanto, a possível classificação de facções como organizações criminosas não foi discutida.

— Eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, da América Latina e, quiçá, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. O Brasil tem uma experiência no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas, e também é importante saber que parte das armas que chegam no Brasil saem dos Estados Unidos.

Brasileiros impedidos de ir aos EUA

Ainda de acordo com o presidente brasileiro, foi entregue a Trump uma lista com os nomes dos brasileiros que estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Ele citou o PL da Dosimetria, que teve veto derrubado, o deve beneficiar os condenados pelos atos golpistas que culminaram no 8 de Janeiro.

— Entreguei para ele a lista dos nomes brasileiros que ainda continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos, as nossas autoridades constituídas. Como foi aprovada a (o projeto de Lei da) dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo, quem sabe o Trump reconheça a necessidade de liberar o visto dos brasileiros que não estão permitindo entrar aqui.

O que disse Donald Trump

O norte-americano não realizou coletiva de imprensa, mas poucos minutos após o fim da reunião publicou uma mensagem. Na Truth Social, Trump definiu Lula como um presidente "dinâmico". O republicano também informou que foram discutidos temas diversos, como comércio e, "especificamente, tarifas".

Trump também afirmou que representantes dos dois países já agendaram reuniões para discutir outros "pontos-chave".