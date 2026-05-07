Política

Vídeo
Notícia

Trump melhor rindo, tentativa de interferir nas eleições e amor à primeira vista: o que Lula falou após reunião na Casa Branca

Encontro com o presidente dos EUA ocorreu nesta quinta-feira (7) e durou mais de três horas

Caroline Garske

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS