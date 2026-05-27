Trump elogia Lula durante encontro com Flávio Bolsonaro na Casa Branca

Durante o seu encontro com o senador Flávio Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez elogios ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião com o pré-candidato à Presidência da República ocorreu nessa terça-feira (26) na Casa Branca, em Washington.
A informação é da correspondente da TV Globo em Washington, Raquel Krähenbühl, e reproduzida pelo site g1.
Paulo Figueiredo, jornalista que acompanhava Flávio e Eduardo Bolsonaro no Salão Oval, afirmou que Trump relembrou o encontro com Lula, que ocorreu no início de maio, e reforçou os elogios que já havia feito publicamente:
— Elogiou o seu dinamismo, mas também fez outros comentários que prefiro manter reservados — disse Figueiredo para a Raquel Krähenbühl.
Reunião
A visita de Flávio ocorreu em meio à repercussão do vazamento das conversas envolvendo o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em coletiva de imprensa após o encontro, Flávio disse que pediu a Trump que considere o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.
— Interesse compartilhado entre os dois países — afirmou.
Segundo o senador, a primeira pergunta de Trump foi sobre Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. O republicano, segundo Flávio, questionou sobre as condições da prisão domiciliar do ex-presidente. O brasileiro disse, ainda, ter transmitido um abraço do pai a Trump.