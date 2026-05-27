Trump elogia Lula durante encontro com Flávio Bolsonaro na Casa Branca

Trump elogiou dinamismo de Lula durante reunião com Flávio Bolsonaro na terça-feira (26). Paulo Figueiredo / Instagram/Reprodução

Durante o seu encontro com o senador Flávio Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez elogios ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião com o pré-candidato à Presidência da República ocorreu nessa terça-feira (26) na Casa Branca, em Washington.

A informação é da correspondente da TV Globo em Washington, Raquel Krähenbühl, e reproduzida pelo site g1.

Paulo Figueiredo, jornalista que acompanhava Flávio e Eduardo Bolsonaro no Salão Oval, afirmou que Trump relembrou o encontro com Lula, que ocorreu no início de maio, e reforçou os elogios que já havia feito publicamente:

— Elogiou o seu dinamismo, mas também fez outros comentários que prefiro manter reservados — disse Figueiredo para a Raquel Krähenbühl.

Reunião

A visita de Flávio ocorreu em meio à repercussão do vazamento das conversas envolvendo o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em coletiva de imprensa após o encontro, Flávio disse que pediu a Trump que considere o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

— Interesse compartilhado entre os dois países — afirmou.