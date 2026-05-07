Política

Washington
Notícia

Lula diz que reunião com Trump tratou sobre crime organizado e terras raras, e destacou boa relação: "Amor à primeira vista"

Encontro entre os dois presidentes durou mais de três horas. Em postagem, norte-americano definiu petista como "dinâmico"

Caroline Garske

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS