Tribunal de Justiça do RS alega falta de clareza e diz que aguardará CNJ antes de mudar emissão de contracheques

Em seu voto, Fachin declarou que ato normativo vai ao encontro do compromisso do CNJ com a transparência. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pretende aguardar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) antes de promover alterações no sistema de contracheques dos magistrados.

Decisão desta terça-feira (26) do CNJ determinou que todos os tribunais brasileiros, em 60 dias, emitam um contracheque único mensal para cada um de seus juízes e desembargadores. A medida foi aprovada por unanimidade pelo conselho, que é o órgão máximo de controle do Poder Judiciário no Brasil.

Segundo o CNJ, o único contracheque deve conter de forma consolidada todas as verbas remuneratórias — que incluem o salário-base, férias e 13º salário — e verbas indenizatórias, os chamados "penduricalhos" — como diárias, ajudas de custo e gratificações.

A iniciativa do CNJ teve relatoria do presidente do conselho e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin.

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça avalia que a decisão não foi clara, dando margem para mais de uma interpretação. No caso, a possibilidade de que o CNJ esteja buscando apenas padronizar os nomes das rubricas das verbas indenizatórias entre os 27 tribunais do país. Portanto, o poder pretende aguardar.

— Não ficou muito claro o que o conselho quer dizer com contracheque único. Porque podem ter se referido a contracheque de folha suplementar, que é o que todo serviço público usa quando fica alguma pendência. Ou podem ter se referido à unificação das rubricas entre os 27 tribunais do Brasil. Imaginamos que nos próximos dias deva vir uma lista de identificação das rubricas, e aí nós vamos segui-la sem problema — afirma o presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça, desembargador Túlio Martins.

O ato normativo busca ampliar a transparência sobre os contracheques e fortalecer o controle sobre os pagamentos realizados a magistrados.

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Em março, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios para o pagamento de verbas indenizatórias — ou penduricalhos — a magistrados e integrantes do Ministério Público no país. Proibiu, por exemplo, o pagamento em dinheiro de licenças-prêmio e licenças compensatórias, enquanto não houver lei específica a ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Politicamente, os tribunais de Justiça do Brasil já se movimentam. Segundo Tulio Martins, o Judiciário gaúcho acompanha a articulação junto ao Congresso e ao STF através do Conselho Nacional de Presidentes Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre).

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— O Consepre já se reuniu de forma extraordinária várias vezes a partir deste fato (o julgamento no STF), buscando um posicionamento uniforme de todos os tribunais e uma compreensão melhor do fato, sem deixar de conversar com os senhores ministros. Não há um rompimento, não há nada, mas existe a defesa dos interesses da magistratura, considerando que a medida foi bastante brusca — afirma o desembargador Tulio Martins.

O que diz a resolução

Conforme o texto, a resolução se refere à emissão de um documento único, mas também prevê uma futura padronização das rubricas.

Embora ainda sem número, a resolução está disponível na íntegra junto ao voto do ministro Fachin. Sobre a emissão de um único documento, o texto, em seu Artigo 1º, diz o seguinte:

"Cada magistrado(a) receberá, mensalmente, um único contracheque, vedada a publicação de documento remuneratório parcial, suplementar ou complementar que registre pagamentos realizados em separado."

No Artigo 2º, complementa:

"Para os fins desta Resolução, considera-se contracheque único o documento oficial de remuneração, em meio físico ou eletrônico, que consolida, de forma integral e indissociável, todas as rubricas de natureza remuneratória e indenizatória devidas ao membro do Poder Judiciário e do Ministério Público em determinado mês de competência, correspondente ao valor efetivamente creditado em conta bancária ou pago por outro meio legalmente admitido."

O voto de Fachin vai ao encontro dessas determinações, dizendo que o ato normativo determina "um contracheque por magistrado".

Nesse contexto, o ato normativo proposto reflete o compromisso irrenunciável do Conselho Nacional de Justiça com a transparência e o Estado de Direito Democrático: um contracheque por magistrado. Afinal, o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas EDSON FACHIN Presidente do STF e do CNJ

A resolução também prevê uma padronização das rubricas em diferentes tribunais do país. Porém, isso ainda deverá ser regulamentado. É o que diz o Artigo 3º:

"Será adotada taxonomia padronizada das rubricas de pagamento e de emissão de contracheque único no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, a ser regulamentada por meio de 5 instruções normativas, após a conclusão do julgamento da ADIn 6.601, ADIn 6.604, ADIn 6.606, Rcl 88.319, RE 968.646 e RE 1.059.466."

Por ora, a resolução da CNJ proíbe a criação de novas rubricas. É o que está previsto no inciso 2º do Artigo 1º: