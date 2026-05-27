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Tribunal de Justiça do RS alega falta de clareza e diz que aguardará CNJ antes de mudar emissão de contracheques

Desembargador declarou ter dúvidas se, por "contracheque único", a resolução se refere a folhas suplementares ou a uma unificação de rubricas; veja o que diz o texto da resolução

Paulo Rocha

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