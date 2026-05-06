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Técnica de enfermagem que acusou Magno Malta de agressão é afastada por atestado médico 

Profisional alega que senador teria lhe desferido um tapa no rosto durante um exame médico. Parlamentar nega 

Zero Hora

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