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STF forma maioria para derrubar lei do RS que prevê indenização por falta de luz

Relator do caso, Alexandre de Moraes, destacou que os Estados não podem criar regras que interfiram no equilíbrio contratual entre o poder federal e as concessionárias de energia elétrica

Gabriel Jacobsen

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