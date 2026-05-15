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STF começa a julgar lei do RS que prevê indenização por falta de luz

Norma em vigor desde 2025 prevê ressarcimento sempre que faltar energia por mais de 24 horas. Associação acionou Supremo para questionar regra

Gabriel Jacobsen

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