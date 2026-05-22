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STF começa a julgar flexibilização da Lei da Ficha Limpa; entenda o que mudou e o que está em jogo

Congresso reduziu tempo de inelegibilidade de políticos cassados ou condenados. Entidades criticam mudança

Fábio Schaffner

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