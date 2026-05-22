STF começa a julgar flexibilização da Lei da Ficha Limpa; entenda o que mudou e o que está em jogo

Julgamento, no plenário virtual do Supremo, deve durar sete dias. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

A próxima semana será decisiva para a definição das regras da eleição de 2026. Por sete dias, a partir desta sexta-feira (22), o Supremo Tribunal Federal (STF) irá julgar as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional na Lei da Ficha Limpa.

Em suma, as alterações reduzem o tempo de inelegibilidade dos políticos cassados ou condenados por órgão colegiado. A análise da legalidade da normativa ocorre a três meses do período de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral e pode impactar a decisão dos partidos na escolha dos postulantes a cargos públicos.

Entre os pré-candidatos que podem ser afetados pelo julgamento estão o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos-MG) e os ex-governadores José Roberto Arruda (PSD), do Distrito Federal, e Anthony Garotinho (Republicanos), do Rio de Janeiro — todos beneficiados pelo novo texto legal.

O Congresso estabeleceu que eventuais punições devem durar, em regra, oito anos, mas somente a partir da data da decisão judicial ou da cassação do mandato. Pela legislação anterior, o tempo longe das urnas poderia alcançar mais de 15 anos. As mudanças foram aprovadas em setembro do ano passado e, posteriormente, sancionadas — com veto parcial — pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Idealizador da lei critica mudanças

O projeto passou pela Câmara e foi aprovado em seguida no Senado, com alterações. Após intensas negociações, crimes graves (como lavagem de dinheiro, tráfico, organização criminosa, corrupção e racismo) continuam sujeitos a regras mais duras, conservando a essência da lei original. Todavia, o autor de um latrocínio (roubo com morte) terá a inelegibilidade reduzida.

— Antes quase não havia inelegibilidades. A lei era cheia de buracos. Nós fomos lá e fechamos os buracos da lei. Agora, ladrões, bandidos, latrocidas estão sendo beneficiados. Será que o Brasil precisa reduzir a eficácia de uma lei que retira os bandidos das urnas? — indaga o jurista Márlon Reis, autor da petição que questiona a constitucionalidade das novas regras.

Em 2009, Márlon arrecadou mais de 1,6 milhão de assinaturas para a apresentação do projeto de lei original. Ainda hoje se trata da maior proposta legislativa de iniciativa popular da história do país. Segundo estimativas, desde então cerca de 6 mil políticos condenados não puderam disputar eleições.

Jurista Márlon Reis foi um dos idealizadores do projeto e hoje representa o partido Rede no julgamento. mreadovcacia.com.br / Reprodução

Como será o julgamento

Agora, Márlon representa a Rede Sustentabilidade no julgamento no STF. Nos últimos dias, ele manteve contatos no Supremo, na tentativa de levar o julgamento para o plenário físico, onde há sustentação oral e debate entre os ministros. Na quarta-feira (20), a relatora do processo, ministra Cármen Lúcia, negou o pedido, mantendo o julgamento no plenário virtual.

Os ministros têm até o dia 29 de maio para depositar seus votos no sistema eletrônico da Corte. Caso algum magistrado peça destaque, o caso pode ser levado para o plenário físico.

Na ação direta de inconstitucionalidade, há alegações de ilegalidade tanto na tramitação do projeto como no mérito das mudanças feitas pelo Congresso. De acordo com o presidente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), Luciano Caparroz, como o texto aprovado pela Câmara sofreu alterações no Senado, a matéria teria de ser submetida à apreciação dos deputados novamente, o que não ocorreu.

No mérito, a ação aponta violação de princípios constitucionais, como o da vedação ao retrocesso — garantia que impede extinção, anulação ou redução de direitos fundamentais e sociais já efetivados e consolidados por lei.

— Essas medidas vêm para facilitar a vida de quem sofreu uma condenação. Isso é lamentável, justo em um contexto em que o Congresso tem sido mais rigoroso com o crime. Os parlamentares já vinham há tempo tentando flexibilizar a Lei da Ficha Limpa e agora conseguiram. Nosso objetivo é melhorar a qualidade dos quadros públicos, nunca foi demonizar a política — afirma Caparroz.

A Advocacia-Geral da União (AGU) manifestou-se pela legalidade das mudanças, praticamente o mesmo entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PRG apontou afronta constitucional apenas no dispositivo que vedou o acúmulo de inelegibilidades por sucessivas condenações. Para a instituição, em casos de condenações múltiplas ou conexas, a contagem do prazo de oito anos deve ser reiniciada a partir de cada nova decisão colegiada, sobretudo em crimes graves.

Veja as principais mudanças em julgamento:

Contagem do tempo de inelegibilidade

Como era: a lei original previa que os oito anos de inelegibilidade são contados a partir do fim do mandato.

a lei original previa que os oito anos de inelegibilidade são contados a partir do fim do mandato. Como ficou: o texto atual prevê contagem a partir da condenação por órgão colegiado, da decisão que cassar o mandato, da eleição em que ocorreu o abuso ou da renúncia ao cargo para evitar cassação, o que diminui o tempo longe das urnas.

Prazo máximo

Como era: pela norma anterior, a inelegibilidade poderia alcançar mais de 15 anos.

pela norma anterior, a inelegibilidade poderia alcançar mais de 15 anos. Como ficou: ficou estabelecido prazo máximo de 12 anos para condenações por inelegibilidade, mesmo em casos de condenações sucessivas em processos diferentes.

Crimes graves