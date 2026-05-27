Política

Reajuste de 5,4%
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Senado aprova piso de R$ 5.130 para professores da educação básica; texto vai à sanção

A medida estabelece um reajuste de 5,4% do piso do magistério em 2026, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63

Estadão Conteúdo

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