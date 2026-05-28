Secretário de Esportes de Uruguaiana é preso e exonerado do cargo

Anderson Menezes comanda a Secretaria de Esporte, Lazer e Inclusão do município. @andersonmenezes.cuco / Instagram / Reprodução

O secretário municipal de Esportes, Lazer e Inclusão de Uruguaiana, Anderson Menezes, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (28). Em nota, a prefeitura comunicou a exoneração de Menezes para que os "fatos sejam apurados pelas autoridades competentes com a devida independência" (leia na íntegra abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, uma determinação judicial impôs sigilo ao caso e não há permissão para detalhar a causa da prisão de Menezes.

O advogado Rodrigo Vieira, que atua na defesa do secretário, informou que até o momento não teve acesso à ordem de prisão que determinou a ação. Procurado, o Tribunal de Justiça informou que "não era possível a retirada do sigilo antes da conclusão das medidas judiciais".

Anderson foi levado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana e a expectativa é de que aconteça uma audiência de custódia nesta sexta-feira (29).

— Até o momento não conseguimos saber os fundamentos que levaram o juiz a determinar a sua prisão. É absurdo, dentro de uma ordem constitucional democrática, como a de 1988, que alguém seja preso e não consiga ter acesso a ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, tudo são especulações a respeito dos fatos que teriam levado à prisão do senhor Anderson — disse o advogado.

Também nesta quinta a Polícia Civil, em ação coordenada pelo delegado Wellington Pinheiro, cumpriu mandados de busca e apreensão no prédio central da prefeitura do município e na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão

Segundo nota divulgada pela administração municipal, os mandados estão relacionados a uma denúncia feita há dois meses envolvendo documentos e equipamentos de uso interno da secretaria.

A prefeitura de Uruguaiana informou que acompanha a situação e seguirá prestando os esclarecimentos necessários.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) informa que não irá se manifestar sobre o caso, em razão de tramitar sob segredo de Justiça.

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura Municipal de Uruguaiana manifesta-se sobre a operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira, que cumpriu mandados de busca e apreensão no prédio central da Administração Municipal e na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, no âmbito de inquérito policial que tramita sob segredo de justiça.

A Administração Municipal informa que foi definida a exoneração do secretário municipal de Esporte, Anderson Menezes, decisão adotada para que o mesmo possa exercer, de forma plena e sem qualquer interferência institucional, seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório durante o andamento das investigações.

A medida também visa preservar a transparência, a serenidade e a normalidade administrativa dos serviços públicos municipais, permitindo que os fatos sejam apurados pelas autoridades competentes com a devida independência.

A Prefeitura reafirma seu respeito às instituições, ao trabalho da Polícia Civil e do Poder Judiciário, bem como seu compromisso permanente com a legalidade, a responsabilidade pública e o pleno esclarecimento dos fatos."

O que diz o TJ