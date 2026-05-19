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Se aprovado reajuste, RS pode ter segundo maior salário mínimo do país; acompanhe ao vivo

Projeto de lei que prevê aumento dos atuais R$ 1.789,04 para R$ 1.884,75 pode ser votado na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (19)

Gabriel Jacobsen

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