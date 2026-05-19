Se aprovado reajuste, RS pode ter segundo maior salário mínimo do país; acompanhe ao vivo

Com previsão de ser votado nesta terça-feira (19), o projeto de lei que reajusta o piso regional no Rio Grande do Sul em 5,35% pode levar o Estado a ter o segundo maior salário mínimo do país. O projeto de lei, de autoria do governador Eduardo Leite, prevê aumentar o salário mínimo dos atuais R$ 1.789,04 para R$ 1.884,75 – um aumento de R$ 95,71.

O salário mínimo gaúcho, como ocorre em outros Estados que adotam o piso regional, é dividido em faixas para diferentes categorias de trabalhadores. O valor de R$ 1.884,75, se aprovado o reajuste de 5,35%, será o novo salário mínimo para a faixa 1 no Estado.

Levantamento do Departamento de Economia e Estatística (DEE) indica que o valor proposto para o Estado para a primeira faixa, se for aprovado, deixará o RS atrás apenas do Paraná no que diz respeito ao mínimo regional. O valor proposto é superior ao pago na faixa 1 nos outros Estados que adotam o piso: SC, SP e RJ.

No projeto enviado para análise da Assembleia, o governo do Estado diz que a proposta de reajuste de 5,35% "recompõe o piso regional ante os efeitos da inflação e se preserva a competitividade do Estado em relação aos demais entes federados com características socioeconômicas semelhantes ao Rio Grande do Sul".

Na argumentação, o Piratini acrescenta que, na sua visão, o projeto "busca o equilíbrio entre a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho, incentivando a recuperação dos níveis de emprego formal das categorias abrangidas por este mecanismo no âmbito estadual".

Confira os valores para cada categoria:

Faixa 1: R$ 1.884,75

na agricultura e na pecuária;

nas indústrias extrativas;

em empresas de capturação do pescado (pesqueira);

empregados domésticos;

em turismo e hospitalidade;

nas indústrias da construção civil;

nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;

em estabelecimentos hípicos;

empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes - "motoboy";

empregados em garagens e estacionamentos.

Faixa 2: R$ 1.928,15

nas indústrias do vestuário e do calçado;

nas indústrias de fiação e de tecelagem;

nas indústrias de artefatos de couro;

nas indústrias do papel, papelão e cortiça;

em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;

empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;

empregados em estabelecimentos de serviços de saúde;

empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;

nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call centers), telemarketing, call centers, operadores de voip (voz sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares;

empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares.

Faixa 3: R$ 1.971,89

nas indústrias do mobiliário;

nas indústrias químicas e farmacêuticas;

nas indústrias cinematográficas;

nas indústrias da alimentação;

empregados no comércio em geral;

empregados de agentes autônomos do comércio;

empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;

movimentadores de mercadorias em geral;

no comércio armazenador;

auxiliares de administração de armazéns gerais.

Faixa 4: R$ 2.049,76

nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;

nas indústrias gráficas;

nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;

nas indústrias de artefatos de borracha;

em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;

nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);

empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;

marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros;

vigilantes;

marítimos do primeiro grupo de aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmara e saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores).

Faixa 5: R$ 2.388,50