Relatório da PF aponta que Cláudio Castro teria atuado para favorecer interesses do Grupo Refit

Investigação da Polícia Federal (PF) apontou que Cláudio Castro teria atuado de forma decisiva para favorecer os interesses do Grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro. A informação consta na decisão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorizou a operação nesta sexta-feira (15).
O documento afirma ainda que o ex-governador do Rio de Janeiro teria promovido trocas estratégicas em cargos do alto escalão do Estado, sancionado leis sob medida para beneficiar a empresa e orientado órgãos estaduais a atuar em prol da refinaria.
"Sob a batuta de Cláudio Castro e mediante suas diretrizes, o RJ direcionou todos os esforços de sua máquina pública, em um verdadeiro engajamento multiorgânico em prol do conglomerado capitaneado por Ricardo Magro", afirma o relatório.
Leia a decisão de Moraes na íntegra
Operação Sem Refino
A ação deflagrada na manhã desta sexta-feira cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, inclusive na residência de Cláudio Castro, e sete medidas de afastamento de função pública nos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, foi determinado ainda o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
A apresentadora da GloboNews, Camila Bomfim, divulgou que a PF encontrou mais de R$ 500 mil na casa de um policial civil que é alvo da ação. Embora não seja crime manter dinheiro em casa, ele terá de explicar a origem do dinheiro e porque estava guardado na residência.
A ação aprofunda as investigações sobre suspeitas de sonegação fiscal bilionária do conglomerado do ramo de combustíveis de Magro, lavagem de dinheiro e atuação de organizações criminosas no setor de combustíveis.