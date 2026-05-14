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Quem é Henrique Vorcaro, preso em operação da PF; relembre outras prisões envolvendo familiares do dono do banco Master

Pai de Daniel Vorcaro é apontado como integrante do grupo chamado "A Turma", usado para vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas 

Zero Hora

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