Política

"Compliance Zero"

Quem é Ciro Nogueira, senador e presidente do PP, alvo de buscas em operação da PF

Investigação aponta que parlamentar tinha ligações com o banqueiro e proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro 

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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