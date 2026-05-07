Política

Planejamento sucessório
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Quando o cônjuge tem direito à herança? Veja regras atuais e proposta em análise no Senado

Projeto de reforma do Código Civil amplia liberdade patrimonial e reforça importância do testamento para garantir direitos ao parceiro sobrevivente

Leonardo Martins

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