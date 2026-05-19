Política

"Dark Horse"

Produtora diz que filme de Bolsonaro já custou R$ 65,7 milhões; Vorcaro bancou 90% do custo

Karina Ferreira da Gama, dona da GoUp Entertainment, afirmou que o banqueiro atuou como um intermediador de verba para o longa, não como investidor

Estadão Conteúdo

Maria Magnabosco

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS