Prefeitura de Encruzilhada do Sul sanciona pagamento de vale-alimentação para vereadores do município  

A prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, sancionou nesta quinta-feira (14) um projeto de lei que autoriza os vereadores da Câmara Municipal a receberem vale-alimentação. O texto havia sido aprovado pelos parlamentares no dia 28 de abril.

Segundo o presidente da Câmara, Gilmar Carvalho (PT), após a sanção do prefeito, a medida voltará a ser debatida. O projeto de lei foi aprovado por sete votos a três. O valor do benefício será de R$ 863, mesmo valor recebido pelos servidores da Câmara. Em Encruzilhada do Sul, o vale-alimentação não será autoaplicável.

— É um projeto polêmico, a gente sabe. Agora vamos ver o que fazer. É um projeto que o vereador pode pegar, e cabe ao eleitor fiscalizar quem recebe ou não — explicou Carvalho.

No Brasil, cada Estado tem regras próprias em relação aos benefícios de agentes políticos, como vereadores, prefeitos e secretários. No Rio Grande do Sul, um parecer coletivo emitido em janeiro pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) autorizou o pagamento de vale-alimentação a agentes políticos. O pedido de consulta foi feito pelo prefeito de Vila Lângaro, Anildo Costella.

Segundo o Tribunal, o auxílio tem natureza indenizatória e, portanto, não pode ser considerado subsídio, que corresponde ao salário dos vereadores. Se fosse considerado remuneração, poderia configurar aumento indireto de subsídio.