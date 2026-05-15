Política

Operação Expropriatus
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Polícia investiga oferta de propina de R$ 100 mil a vereadores de Estância Velha

Apuração aponta tentativa de interferência do crime organizado na alienação de imóvel público avaliado em R$ 7 milhões

Leonardo Martins

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