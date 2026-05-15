Polícia investiga oferta de propina de R$ 100 mil a vereadores de Estância Velha

Agentes apreenderam cerca de R$ 20 mil em espécie, além de quantias em dólares e euros e uma arma. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil cumpre, nesta sexta-feira (15), cinco mandados de busca e apreensão da Operação Expropriatus, que apura ameaças e a oferta de propina de R$ 100 mil a vereadores de Estância Velha, no Vale do Sinos.

A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de São Leopoldo, ocorre em Estância Velha e Novo Hamburgo. Ninguém foi preso.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos alvos da operação, mas a reportagem apurou que um dos investigados é o ex-vereador de Novo Hamburgo Emerson Fernando Lourenço, conhecido como Fernandinho. Há também um parlamentar de Estância Velha entre os alvos.

O ex-vereador é apontado como o principal articulador da tentativa de cooptação dos parlamentares de Estância Velha. Ele teria feito proposta de propina aos vereadores, conforme apuração. O objetivo do esquema era interferir em um processo de alienação de imóvel desapropriado pelo poder público municipal.

A estratégia, de acordo com a polícia, combinava intimidação e oferta de vantagens financeiras a parlamentares para obter apoio à aquisição.

— Os vereadores de Estância Velha foram inicialmente ameaçados para não interferirem em um processo de alienação de um imóvel. Contudo, posteriormente, o mesmo indivíduo (Fernandinho) ofereceu propina de R$ 100 mil para que facilitassem a aquisição do imóvel — afirma o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, responsável pela investigação.

A Polícia Civil não confirma oficialmente o endereço, mas a reportagem apurou tratar-se de um prédio na Rua Eça de Queiroz, nº 73, em Estância Velha.

O imóvel foi desapropriado pela prefeitura por cerca de R$ 7 milhões, em processo assinado pelo prefeito Diego Francisco em janeiro de 2026, com a finalidade de abrigar serviços administrativos do município.

Desde setembro de 2025, o prédio já funcionava parcialmente como sede da Farmácia Básica Municipal.

A Câmara de Vereadores de Estância Velha informou que que "não compactua com qualquer forma de ameaça, coação, tentativa de corrupção ou interferência indevida na atuação parlamentar". Leia nota na íntegra abaixo

Fernandinho enviou nota, na qual negou ato ilícito ou participei de tentativa de coação, ameaça ou oferecimento de vantagem indevida a agentes públicos.

Apuração

A investigação começou em janeiro, após denúncias sobre suposta tentativa de infiltração do crime organizado na política municipal de Estância Velha.

A apuração reuniu depoimentos de diversos vereadores e contou com a colaboração de autoridades do Poder Executivo de Estância Velha, que descreveram aos investigadores o esquema de coação.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam cerca de R$ 20 mil em espécie, além de quantias em dólares e euros e uma arma.

A Draco segue analisando o material apreendido nesta sexta-feira para aprofundar a apuração sobre a rede de articulação política e financeira por trás da tentativa de aquisição do prédio.

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Quem é Fernandinho

Conhecido no meio do futebol amador e profissional da região, Fernandinho foi eleito pela primeira vez em 2016, pelo PDT. Foi presidente da Câmara de Novo Hamburgo em 2023.

Nas eleições de 2024, candidato pelo partido Solidariedade, foi o mais votado para o cargo de vereador, com 4.084 votos. Porém, a sigla não alcançou o quociente necessário para garantir a cadeira no Legislativo.

Em 2023, ele foi condenado por envolvimento em uma organização criminosa. Ele e mais cinco pessoas foram acusadas de usar imóveis para lavar dinheiro de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar na Região Metropolitana.

Contraponto

Confira nota enviada por Fernandinho:

"NOTA À IMPRENSA

Recebi com surpresa as informações divulgadas na imprensa nesta sexta-feira (15) sobre a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Reafirmo que jamais pratiquei qualquer ato ilícito ou participei de tentativa de coação, ameaça ou oferecimento de vantagem indevida a agentes públicos.

Entendo que este fato novamente ocorre em meio a um cenário de perseguições políticas, especialmente em período eleitoral, o que exige ainda mais responsabilidade e cautela na condução e divulgação das informações.

Confio plenamente no trabalho das autoridades e me coloco à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, certo de que a verdade será demonstrada no decorrer das investigações.

Por orientação jurídica, neste momento não farei manifestações adicionais sobre o caso, em respeito ao andamento do processo investigativo.

Sigo com tranquilidade, respeito à população e confiança na Justiça.

Fernandinho Lourenço"

Nota da Câmara de Vereadores de Estância Velha