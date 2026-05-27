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Polícia Federal realiza nova fase de Operação Sem Desconto contra fraudes no INSS 

Foram apreendidos R$ 287 mil em espécie dentro da casa de servidor público do instituto em Pernambuco

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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