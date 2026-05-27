Polícia Federal realiza nova fase de Operação Sem Desconto contra fraudes no INSS 

Ação é deflagrada pela PF. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta quarta-feira (27) R$ 287 mil em espécie que estavam dentro de sacos de lixo em uma mala na casa de um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Pernambuco. Também foram confiscados dois carros de luxo.

As apreensões aconteceram nesta manhã, quando a PF deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A ofensiva foi realizada pela PF com Controladoria-Geral da União (CGU).

De acordo com a PF, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico e outras medidas constritivas, como bloqueio de bens.

A ofensiva aconteceu nos Estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, além do Distrito Federal.

Na mira da PF estão a Associação Amar Brasil Clube de Benefícios e seu ex-presidente, Felipe Macedo Gomes. Também foi alvo Igor Dias Delecrode, ex-presidente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, e outras associações.

A PF também mira um técnico do INSS, identificado como Everaldo Felício de Macedo, suspeito de receber pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, investigado sob acusação de ser o líder do esquema e conhecido como Careca do INSS.

As defesas dos investigados ainda não se manifestaram.

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A PF havia solicitado prisões dos alvos, mas o ministro não autorizou a adoção da medida.

Essa nova fase ocorre pouco depois da mudança na coordenação do caso. A PF retirou o inquérito da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores.

Com isso, o delegado que estava liderando as apurações, da área previdenciária, foi substituído. Ele havia pedido, no fim do ano passado, quebras de sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente. Lulinha não é alvo desta fase.

Fraudes no INSS

Em abril de 2025, a primeira fase da Operação Sem Desconto revelou esquema fraudulento no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que descontou cerca de R$ 7,99 bilhões em benefícios de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

A fraude envolveu funcionários, diretores e ao menos 11 entidades associativas.

O inquérito aponta que ex-diretores do INSS e pessoas próximas a eles receberam mais de R$ 17 milhões em transferências de suspeitos de intermediar o contato com as associações.

Como funcionava

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados.