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PL da Dosimetria: Alcolumbre promulga redução de penas de condenados por tentativa de golpe de Estado

Lula tinha até as 19h18min de quarta-feira para assinar a decisão, porém, deixou o prazo passar

Zero Hora

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