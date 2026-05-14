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PF vai apurar pagamentos de Vorcaro a pedido de Flávio, e checar se recursos foram desviados para fundo ligado a Eduardo Bolsonaro

Polícia deve investigar o caminho do dinheiro e verificar se foi utilizado, de fato, para a produção de filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo

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