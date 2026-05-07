Política

Caso Banco Master
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PF revela emenda "sob medida" enviada por Vorcaro a Ciro Nogueira: “Saiu exatamente como mandei”

Investigação detalha como o senador teria atuado como braço político da instituição financeira dentro do Congresso em troca de vantagens como mesadas e viagens de luxo

Rodrigo Celente

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