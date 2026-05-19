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PF faz operação contra perito suspeito de vazar dados sigilosos de investigação sobre Banco Master

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. Uma delas é a suspensão do exercício da função pública do investigado

Zero Hora

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