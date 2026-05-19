PF faz operação contra perito suspeito de vazar dados sigilosos de investigação sobre Banco Master

A sétima fase da Operação Compliance Zero aconteceu nesta terça-feira (19) em Porto Velho, Roraima. Reprodução / Polícia Federal / Arquivo / gov.br

A Polícia Federal (PF) deflagrou a sétima fase da Operação Compliance Zero nesta terça-feira (19). O alvo é um perito criminal suspeito de vazar para a imprensa dados sigilosos da investigação que apura fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

A ofensiva, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cumpre ordens judiciais em Porto Velho, Roraima. São dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. Uma delas, é a suspensão do exercício da função pública do investigado.

Em nota, o STF informou que o relator do caso, ministro André Mendonça, acolheu pedido feito pela PF.

Segundo o STF, o investigado "teria repassado a integrante da imprensa informações sigilosas relacionadas a fatos ocorridos no início das investigações, obtidas a partir da análise de material apreendido durante uma das fases da Operação Compliance Zero".