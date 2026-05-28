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PEC do fim da escala 6x1: saiba como votaram os deputados federais gaúchos

Agora, o texto relatado pelo deputado Leo Prates (Republicanos-BA) seguirá para análise do Senado Federal 

Isadora Garcia

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