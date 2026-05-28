PEC do fim da escala 6x1: saiba como votaram os deputados federais gaúchos

Análise do plenário iniciou nesta quarta-feira. Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Divulgação

Dos 513 deputados federais, 461 votaram a favor e 19 foram contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala 6x1. Entre os representantes do Rio Grande do Sul, 26 foram favoráveis ao projeto e cinco, contrários. A votação aconteceu em dois turnos na Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (27).

O mínimo necessário para aprovação era de 308 votos. Agora, o texto seguirá para análise do Senado Federal.

A PEC assegura dois dias de folga semanais a todos os trabalhadores mediante redução da jornada máxima de 44 horas para 42 horas após 60 dias da promulgação da lei. Depois de mais um ano, iria de 42 horas para 40 horas.

Antes da votação em dois turnos, durante a tarde, o texto-base foi aprovado por comissão especial da Casa.

Veja como votaram os gaúchos

A favor da PEC

Afonso Hamm (PP)

Alceu Moreira (MDB)

Alexandre Lindenmeyer (PT)

Any Ortiz (PP)

Bohn Gass (PT)

Carlos Gomes (Republicanos)

Daiana Santos (PCdoB)

Daniel Trzeciak (PSDB)

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD)

Denise Pessôa (PT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Franciane Bayer (Republicanos)

Giovani Cherini (PL)

Heitor Schuch (PSD)

Luiz Carlos Busato (União)

Marcelo Moraes (PL)

Márcio Biolchi (MDB)

Marcon (PT)

Maria do Rosário (PT)

Osmar Terra (PL)

Paulo Pimenta (PT)

Pedro Westphalen (PP)

Pompeo de Mattos (PDT)

Sanderson (PL)

Zucco (PL)

No primeiro turno, Afonso Motta não registrou voto. No segundo, votou a favor da proposta.

Contra a PEC

Bibo Nunes (PL)

Lucas Redecker (PSD)

Marcel van Hattem (Novo)

Mauricio Marcon (PL)

Sérgio Turra (PP)

Principais pontos da PEC

Deputado Leo Prates foi o relator da PEC na comissão especial. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados,Divulgação

O texto é a versão do relator para duas propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelecia 36 horas semanais após um período de 10 anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP), que introduzia a escala 4x3 (quatro dias de trabalho e três de descanso), com limite de 36 horas semanais, depois de um ano.

Veja os principais pontos:

1. Carga horária semanal

O relatório estabelece um limite de oito horas diárias e 40 horas semanais. A quantidade é um meio termo entre a carga atual — hoje, a Constituição define o máximo de 44 horas — e os textos originais das PECs da Câmara, que estabeleciam 36 horas.

As 40 horas também seguem o defendido pelo governo, que enviou um projeto de lei sugerindo essa carga. Continuará facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tal como é hoje.

As categorias que já contam com menos de 40 horas semanais não terão redução proporcional de sua carga horária.

2. Folga remunerada

O texto prevê dois dias de folga remunerada por semana para os trabalhadores, não necessariamente em dias consecutivos, sendo um "preferencialmente aos domingos". Atualmente, a Constituição determina o "repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos".

Convenções ou acordos coletivos poderão, no entanto, estabelecer um regime compensatório para assegurar, na média, dois dias de repouso semanal dentro do mês, sendo obrigatória ao menos uma folga por semana.

3. Sem redução salarial

Um dos artigos do relatório determina que a diminuição da carga será "sem qualquer redução salarial, seja nominal, proporcional ou qualquer outra espécie".

Esse é um dos pontos mais criticados pela classe empresarial, que afirma que a medida causará impacto para seus caixas. A irredutibilidade salarial também se aplica aos pisos salariais.

4. Transição

A proposta define um período de transição de 14 meses para entrar plenamente em vigor após a promulgação. Para mitigar o impacto econômico, especialmente nos setores de comércio e serviços (fortemente dependentes da escala 6x1), o relator propôs um modelo de transição escalonada.

Primeira etapa (até o 6º mês após a promulgação): a jornada máxima permitida por lei cai de 44 horas para 42 horas semanais . O regime de folgas ainda permanece flexível, servindo como um período de teste para o comércio e a indústria ajustarem os turnos de trabalho

a jornada máxima permitida por lei cai de 44 horas para . O regime de folgas ainda permanece flexível, servindo como um período de teste para o comércio e a indústria ajustarem os turnos de trabalho Segunda etapa (do 7º ao 14º mês após a promulgação):

a carga horária sofre a redução definitiva para o teto de 40 horas semanais. Passa a ser obrigatória a concessão de dois dias de folga semanais, consolidando o fim da escala 6x1

Nesse período, será permitido o aumento da duração diária do trabalho para a distribuição das horas semanais. Por exemplo, nos 60 dias de transição, será permitido que se trabalhe oito horas e 24 minutos por dia, a fim de completar as 42 horas semanais.

5. Negociação por remuneração

O texto determina que as regras de duração e controle da jornada não valerão para trabalhadores com ensino superior e que recebam acima de dois tetos e meio de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), hoje em R$ 21.188,87.

O controle só será feito por "liberalidade do empregador ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho". Essa regra não será aplicada a funcionários públicos ou empregados de empresas estatais.

6. Convenções coletivas

Convenções coletivas entre empresas e trabalhadores devem ser atualizadas 60 dias após a promulgação da proposta de emenda à Constituição.

7. MEIs e microempresas

Outro artigo afirma que uma lei complementar "poderá estabelecer medidas transitórias, condicionadas à manutenção de níveis de emprego, de mitigação dos impactos" para os microempreendedores individuais (MEIs), para as microempresas e as para as empresas de pequeno porte.

8. Contratos públicos

O parecer prevê que contratos já firmados pela administração pública que dependam diretamente de mão de obra, como serviços terceirizados de limpeza, vigilância e manutenção, terão de passar por aditivos contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro após a redução da jornada de trabalho.

Na prática, a medida permitirá a revisão de valores e condições dos contratos para compensar eventuais custos extras das empresas com a contratação de novos funcionários ou reorganização de escalas. O texto estabelece prazo de até 12 meses após a promulgação da emenda para que essa adaptação seja formalizada.

Promulgação

Caso aprovada pelo Senado Federal, não há necessidade de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione a proposta. Nesse caso, a mesa do Congresso Nacional promulga a nova emenda constitucional.