Pagamentos de Vorcaro ao filme de Bolsonaro superam orçamentos de indicados ao Oscar

Cinebiografia tem data de estreia marcada para 11 de setembro deste ano. Reprodução / Twitter

Daniel Vorcaro repassou R$ 61 milhões a pedido do senador Flávio Bolsonaro para custear a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo reportagem publicada pelo site Intercept Brasil nesta quarta-feira (13).

O custo foi o dobro do orçamento utilizado para os filmes O Agente Secreto (R$ 28 milhões), e Ainda Estou Aqui (R$ 45 milhões), sucessos brasileiros indicados ao Oscar nos anos de 2025 e 2026.

Segundo as mensagens reveladas, o pré-candidato à presidência e o dono do Banco Master negociaram um "patrocínio" para o filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ficou acordado que Vorcaro repassaria o equivalente a US$ 24 milhões (cerca de R$ 134,4 milhões na conversão do câmbio da época) e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões (R$ 56 milhões).

De acordo com a reportagem, as negociações para que Vorcaro bancasse o filme foram feitas também por outros intermediários, como o deputado federal Mário Frias e o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro.

Segundo fontes com acesso à investigação, os diálogos divulgados são autênticos. Eles fazem parte da extração de conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Filme de biografia

O pôster do filme Dark Horse foi divulgado em abril e tem data de estreia marcada: 11 de setembro deste ano, em meio ao calendário eleitoral brasileiro.

Roteirista do filme, Frias enviou R$ 2 milhões em emendas parlamentares a uma organização não governamental (ONG) da produtora do longa-metragem.

Em 2024, Frias destinou recursos do Orçamento da União ao Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina Ferreira da Gama. Karina é dona da Go Up Entertainment, responsável pela produção de Dark Horse.

Reação de Flávio

No final desta manhã, ao ser questionado por um repórter do Intercept, senador disse ser "mentira" que o filme tenha tido tal financiamento.

—É mentira, de onde você tirou isso?— afirmou, dando uma gargalhada e se afastando do local onde respondia perguntas de jornalistas.

Após jornalista afirmar que o Intercept divulgaria suas mensagens para Vorcaro, Flávio chamou o repórter de "militante".

—É mentira, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? É dinheiro privado, dinheiro privado, dinheiro privado—, afirmou.

No final da tarde, Flávio Bolsonaro admitiu em nota (leia abaixo a íntegra), que procurou patrocínio:

"Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai."

Segundo ele, não foram pedidas vantagens em troca: "Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem."

Em um vídeo publicado no Instagram, Flávio afirma que existia um contrato com Vorcaro:

— Com o passar do tempo ele simplesmente parou de honrar as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.

Após o vazamento dos diálogos nesta quarta-feira, Flávio e aliados realizaram uma reunião de emergência. Em um carro, o senador saiu do imóvel que usa como "QG" de campanha sem falar com a imprensa. Em outro veículo, saiu o coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RJ). Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já havia deixado o local.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.

Atualmente, Vorcaro está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal.

Filho de Henrique Vorcaro, fundador da construtora Multipar, Daniel tem dois filhos.

Nota de Flávio Bolsonaro: