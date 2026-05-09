Política

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Moraes suspende Lei da Dosimetria e solicita informações a Lula e ao Congresso

Matéria aprovada no ano passado permite a redução de penas de condenados pelo 8 de Janeiro, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão

Zero Hora

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