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Moraes é sorteado relator das ações que questionam a Lei da Dosimetria

Texto foi promulgado nesta sexta-feira (8) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e deve beneficiar Jair Bolsonaro

Zero Hora

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