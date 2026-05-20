Moraes cobra governo brasileiro para que adote providências para extradição de Zambelli

Ex-parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do CNJ. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores adotem as medidas necessárias para viabilizar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente na Itália.

De acordo com o g1, a ordem foi assinada na segunda-feira (18), após o STF ser informado pelo Ministério da Justiça de que o judiciário italiano autorizou o envio da parlamentar ao Brasil. A decisão partiu da Corte de Roma, que analisou o pedido com base em acordo bilateral entre os dois países.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo a decisão, a ex-deputada teria orientado um hacker a invadir o sistema do CNJ para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Ela foi julgada por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Após o julgamento, a defesa da ex-deputada e a do hacker Walter Delgatti Neto recorreram, mas os recursos foram rejeitados de forma unânime em junho de 2025. Na ocasião, os ministros consideraram os embargos protelatórios e declararam o trânsito em julgado do processo, etapa em que não cabem mais recursos.

Com a confirmação de que Zambelli havia deixado o país e estava em território italiano, Moraes solicitou a formalização do pedido de extradição. A ex-parlamentar foi presa em Roma em 29 de julho de 2025, por agentes ligados à Interpol, para garantir o andamento do processo.

Durante a análise do caso, autoridades italianas pediram esclarecimentos ao Brasil sobre as condições em que Zambelli seria mantida no sistema prisional. Entre os pontos questionados estavam o local de detenção, a capacidade de garantir a segurança da presa e as condições específicas destinadas a mulheres.