Michelle desabafa sobre cuidados com Bolsonaro: "Talvez eu não tenha ao meu lado um companheiro que um dia cuide de mim"

Michelle se dedica aos cuidados de Jair Bolsonaro em casa. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

A ex primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nos stories do Instagram um desabafo em que descreve a rotina de cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em recuperação de uma cirurgia no ombro direito, da qual recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (4), Bolsonaro tem contado com a ajuda da esposa em tarefas do dia a dia.

Michelle relatou que havia acabado de ajudar o marido no banho quando "um pensamento atravessou seu "coração".

"Talvez eu não tenha, ao meu lado, um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado", escreveu ela.

"Mas o amor permanece mesmo. E, mesmo com o corpo cansado, com o tendão da mão inflamado e agora imobilizado, meu coração se sente em paz. Eu me sinto útil. Eu me sinto grata. Porque ele pode contar comigo", continuou (veja o post abaixo).

Situação de Jair Bolsonaro

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de estado. Após ser internado com broncopneumonia, em março deste ano, o ex-presidente foi transferido da Papudinha para casa por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Desde então, Michelle Bolsonaro passou a se dedicar integralmente aos cuidados do marido. Ela deixou a liderança do PL Mulher e reduziu outros compromissos para acompanhar a recuperação de Bolsonaro.

Segundo a Folha de S.Paulo, Michelle administra os remédios do ex-presidente, além de cuidar da dieta e da rotina da casa.

Leia o texto publicado por Michelle no Instagram

Michelle publicou um desabafo em seus stories do Instagram. Reprodução / @michellebolsonaro / Instagram

"Acabei de ajudar no banho do meu velho e, enquanto passava creme em suas costas para evitar escaras, pelo tempo da internação, um pensamento atravessou o meu coração...

Talvez eu não tenha, ao meu lado, um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado.

Como a vida é...Os desígnios de Deus, tantas vezes, são diferentes dos nossos planos e desejos.

Mas o amor permanece mesmo. E, mesmo com o corpo cansado, com o tendão da mão inflamado e agora imobilizado, meu coração se sente em paz. Eu me sinto útil. Eu me sinto grata. Porque ele pode contar comigo.