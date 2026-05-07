Política

Dedicação total
Notícia

Michelle desabafa sobre cuidados com Bolsonaro: "Talvez eu não tenha ao meu lado um companheiro que um dia cuide de mim"

Ex-primeira-dama deixou atividades públicas para amparar o marido na recuperação de cirurgia 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS