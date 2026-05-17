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Mesmo cassados, prefeita e vice de Cachoeirinha seguirão nos cargos até que TRE confirme decisão

Juíza eleitoral entendeu que houve abuso de poder político por parte de Jussara Caçapava (Avante) e Luis Carlos Azevedo da Rosa, o Mano (PL), eleitos em pleito suplementar realizado em abril

Adriana Irion

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