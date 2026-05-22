Política

Em "apreciação"
Notícia

Mario Frias viajou para o Exterior sem autorização da Câmara dos Deputados

Manifestação da Casa foi enviada após solicitação do ministro do STF Flávio Dino, que é relator da apuração que trata da destinação de emendas 

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS